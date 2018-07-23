СБУ пресекла транзит наркотиков из Европы

23.07.2018 16:03

В Харьковской области СБУ блокировала деятельность транснациональной группировки торговцев кокаином. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Сотрудники СБ Украины задержали в Харькове одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков за 30 тысяч евро”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, у наркодельца были изъяты три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более 300 граммов.

По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам “черного рынка” составляет почти 1,5 миллиона гривен.

В результате многоэтапной операции оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки из одной из стран Европы кокаина, который сбывали в Украине большими партиями. Товар ввозился в нашу страну курьерами. Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстази.

Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Напомним, в Одессе задержан иностранец, которого разыскивал Интерпол.

Источник : https://from-ua.com/