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Секретные документы ОБСЕ попали в руки российской спецслужбе

23.07.2018 10:15
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Секретные документы ОБСЕ попали в руки российской спецслужбе

ФСБ РФ перехватила внутренние документы СММ ОБСЕ, содержащие информацию об инцидентах на подконтрольной боевикам части Донбасса и краткие досье на наблюдателей, говорится в расследовании немецкого телеканала ARD.

Журналисты допускают, что секретные документы были направлены российской спецслужбе одним из сотрудников миссии. В СММ ОБСЕ ответили, что проверят сообщение журналистов, и заявили, что не собирают данные о своих наблюдателях, которые якобы попали в разведуправление ФСБ.

21 июля силы операции Объединенных сил провели учения с использованием авиации вблизи Мариуполя.

Проект «ЕС против дезинформации» в течение месяца зафиксировал 89 фейков о крушении МН17, распространяемых в российских СМИ. Исследователи отмечают, что всплеск дезинформации пришелся на конец мая — июнь после того, как международная Следственная группа обнародовала результаты расследования катастрофы, в которых говорится, что самолет сбили из ракеты «Бука», завезенного с территории РФ.

Российский писатель и советник главы «ДНР» Захар Прилепин заявил, что не сталкивался с проблемами при вывозе на территорию России тел россиян, воюющих на востоке Украины в рядах курируемого им батальона «ДНР».

За эту неделю в суды Луганской области были направлены обвинительные акты в отношении начальника «милиции ЛНР» в Свердловске и двоих сотрудников «генеральной прокуратуры ЛНР». Их будут судить заочно.

Международный Комитет Красного креста отправил в неподконтрольные Украине районы Донбасса более 4 тонн медицинских наборов и 154 тонны продуктовых наборов и строительных материалов на этой неделе.

 

Источник: http://donbasleaks.org 


Теги: Россия, Донбасс, документы, ФСБ, ОБСЕ
 
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