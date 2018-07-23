У ВСУ создали новое подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника

23.07.2018 17:25

Сегодня, 23 июля, стало известно, что ВСУ пополнились еще одним подразделением.

Как передает replyua.net, в пресс-центре ООС сообщают, что новое военное образования создано специально для того, чтобы бороться с бронеобъектами и укреплениями противника в зоне проведения операции объединенных сил на территории ОРДЛО. «Когда на передовой линии молчат танковые пушки, работа для военных специалистов все равно найдется. Поэтому расчета противотанковых ракетных комплексов не привыкли сидеть сложа руки и, чтобы не отставать, постоянно тренируются в специально отведенных местах, а в случае необходимости применяют полученные знания на практике», - сообщили в пресс-центре.



Отмечается, что идея создания нового подразделения принадлежит командующему объединенных сил Сергею Наеву. Также, как сообщают в ООС, личный состав уже проводил мероприятия слаживания в конце июня. «По распоряжению Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобьектамы и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи», - говорится в сообщении.