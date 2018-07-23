- Ярош обсудил с Наевым вопрос вхождения бойцов УДА в состав ВСУ08:33
- В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке08:15
- В Украине задерживают выплату пенсий: стали известны причины07:25
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение07:10
- В Украине люди почти неделю не могут получить пенсии19:42
- Доллар экономят, украинцам готовят сюрприз: новый прогноз18:26
- В Одессе украинский певец выпал из окна четвертого этажа16:51
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса15:39
- Жительница Запорожья подхватила в святом источнике редкое инфекционное заболевание14:04
- Минздрав обновил перечень "Доступных лекарств"09:15
У ВСУ создали новое подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника
Сегодня, 23 июля, стало известно, что ВСУ пополнились еще одним подразделением.
Как передает replyua.net, в пресс-центре ООС сообщают, что новое военное образования создано специально для того, чтобы бороться с бронеобъектами и укреплениями противника в зоне проведения операции объединенных сил на территории ОРДЛО. «Когда на передовой линии молчат танковые пушки, работа для военных специалистов все равно найдется. Поэтому расчета противотанковых ракетных комплексов не привыкли сидеть сложа руки и, чтобы не отставать, постоянно тренируются в специально отведенных местах, а в случае необходимости применяют полученные знания на практике», - сообщили в пресс-центре.
Отмечается, что идея создания нового подразделения принадлежит командующему объединенных сил Сергею Наеву. Также, как сообщают в ООС, личный состав уже проводил мероприятия слаживания в конце июня. «По распоряжению Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобьектамы и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи», - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, война, ВСУ, ОРДЛО, ООС
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ
- В Попаснянском районе получил ранения боец ВСУ
- ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка
- Касьянов показал, как ВСУ могли освободить Донбасс
- За минувшие сутки погибших украинских военных в зоне АТО нет
- Названы причины, почему Кремль не пойдет на масштабную войну против Украины
- В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке08:15
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение07:10
- 10 пострадавших, из них 4 дети: боевики раскрыли детали утреннего ДТП в Донецке22:38
- В Мариуполе мужчина протаранил ворота СБУ22:02
- Захарченко за долги по коммуналке хочет запретить дончанам выезд из "ДНР"21:36
- В Донецке памятник Пушкину превратили в мумию21:11
- Проведение российского референдума по Донбассу: в Москве сделали неожиданное заявление20:09
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО18:59
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города17:58
- Авто ОБСЕ попало в ДТП в Донецке17:33
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Ярош обсудил с Наевым вопрос вхождения бойцов УДА в состав ВСУ08:33
- В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке08:15
- 6 простых трюков, чтобы освободить место на iPhone!08:00
- В Греции раскопали древнюю гробницу с сокровищами07:48
- В Украине задерживают выплату пенсий: стали известны причины07:25
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение07:10
- 10 пострадавших, из них 4 дети: боевики раскрыли детали утреннего ДТП в Донецке22:38
- В Мариуполе мужчина протаранил ворота СБУ22:02
- Захарченко за долги по коммуналке хочет запретить дончанам выезд из "ДНР"21:36
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Будут сидеть в кустах и разводить людей: появился печальный прогноз "новой" инициативы властей в Украине20:45
- Как нас может победить Россия19:17
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком22:38
- Почему спать рядом со смартфоном вредно для здоровья20:50
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- «О продвижении ВСУ говорить рано»: украинский военный рассказал, что на самом деле происходит в зоне АТО
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв
- У переселенцев из оккупированного Донбасса коллекторы «выбивают» долги за давно отключенные телефоны
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе