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Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, заявил, что не слышал об идее присвоения ему звания Героя Украины.
Украинский боксер Александр Усик, который накануне стал абсолютным чемпионом мира в первой весовой категории, заявил, что не слышал об идее присвоения ему звания Героя Украины. Об этом он сообщил в аэропорту Киев после прибытия из Москвы, где проходил его поединок с россиянином Муратом Гассиевым, пишет Радио Свобода в понедельник, 23 июля.
"Я об этом не знаю ничего, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они (украинские власти, - ред.) преувеличивают мои возможности", - сказал Усик.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание Героя Украины.
Напомним, кроме статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, Усик стал обладателем кубка Мохаммеда Али и пояса журнала The Ring.
Источник : https://korrespondent.net/sport
Теги: Донбасс, спорт, герой Украины, звание, боксер
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