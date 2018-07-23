В Украине ожидаются тропические ливни

23.07.2018 21:11

Климат Украины на этой неделе будет напоминать бразильский.



Для тех, кто никогда не был в Бразилии, Парагвае, Уругвае или Аргентине, атмосфера организовала соответствующие погодные условия дома. Именно так считает известный синоптик Наталья Диденко, которая сделала прогноз погоды до конца июля. Как она объясняет, все это время над Украиной царит циклон Halina.



- Воздух насыщен и перенасыщен теплом и влагой, относительная влажность воздуха достигает 80, 90, или даже 100 процентов, - рассказала метеоролог. - Как можно пушистым облакам удержать такую сильную плотность? Вот поэтому до конца месяца в западных областях и на севере Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях пройдут дожди и прогремят грозы. На остальной территории - без осадков, разве что ночью локальные дожди могут бродить практически во всех наших областях. Температура воздуха распределяется пока все равно: свежее на Западе, + 20 + 25 градусов, жара на юге и востоке, + 26 + 32 градуса. Всего ожидается + 24 + 29 градусов.



В Киеве, если дальше так пойдет, скоро начнут расти экваториальные леса. А среди столицы появятся лианы, кофейные и банановые деревья, в прудах заведутся бегемоты, а под каштанами будут жить гориллы и шимпанзе. Такая погода продержится еще несколько дней. На текущей неделе высокая температура воздуха начнет распространяться севернее. Жара охватит все области Украины.

Источник: https://zi.dn.ua