В Украине придумали, как спасти страну от санкций ЕС

23.07.2018 20:35

Украина подписала соглашение о внесении изменений в конвенции об избежании двойного налогообложения (MLI), котороя должно спасти страну от попадания в оффшорный список и санкций ЕС, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.

“И.о. министра финансов Оксана Маркарова в Лондоне подписала конвенцию MLI”, — говорится в сообщении.

Благодаря этому Украина получит возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Таким образом, страна сделала важный шаг в рамках Плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

“Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета”, — пояснили в Минфине.

Теперь, парламент должен ратифицировать Многостороннюю конвенцию MLI.

Ранее СМИ писали, что Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца текущего года, иначе страна рискует оказаться в списке оффшоров ЕС и подвергнуться определенным экономическим санкциям от европейцев.

Источник: https://from-ua.com