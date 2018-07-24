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Минздрав обновил перечень "Доступных лекарств"

24.07.2018 09:15
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Минздрав обновил перечень "Доступных лекарств"

Минздрав Украины утвердил предварительный реестр препаратов Правительственной программы "Доступные лекарства", которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой будут получать в аптеках по рецепту врача уже в следующем месяце, сообщает Укринформ.
Как сказано в сообщении министерства, в обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей. Причем, в перечне представлены 18 украинских производителей и 28 - иностранных (Приказ МЗ Украины от 23.07.18 № 1367).
Также отмечается, что сейчас определяется точное количество препаратов, которые будут полностью бесплатными для пациентов. 35 препаратов уже согласованы и точно попадают в новый реестр, а еще 30% могут добавиться, если в течение 5 дней определенные производители пересмотрят свои ценовые предложения.
В сообщении сказано, что правила программы “Доступные лекарства” стимулируют фармпроизводителей снижать цены на лекарства. В новом реестре цены на отдельные препараты стали ниже на 40% и больше. В среднем цены на препараты снизились на 6,5%.



Теги: бесплатно, Минздрав, реестр, лекарства
 
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