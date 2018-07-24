В Украине люди почти неделю не могут получить пенсии

24.07.2018 19:42

Последнюю неделю в Украине граждане не могут получить свои пенсии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«В эту последнюю неделю пенсионеры ежедневно обивают пороги Пенсионного фонда Украины и почты – люди почти неделю не могут получить свои пенсии. Когда восстановят выплаты, они не знают, и продолжают ждать денег в очередях. В середине месяца пенсии получили более 50% пенсионеров. И действительно, никаких проблем у тех, кто получает эти деньги до 18 числа каждого месяца, не было. А вот другим пока не так повезло», – написал он.

По словам Волынца, конфедерация Свободных профсоюзов Украины обратилась к руководству Министерства социальной политики с вопросом, почему возникла такая ситуация и в какие сроки она будет решена. «В общении с представителями Министерства социальной политики мы получили ответ: "Причиной задержки пенсий является то, что Госказначейство не перечислило Пенсионному фонду заем на покрытие кассовых разрывов, а потому платить пенсии просто было нечем"», – сообщил председатель НПГУ.

Он добавил, что «все же нам обещают, что в ближайшие дни люди получат свои деньги». «Как нас заверили, сейчас ПФУ уже имеет средства для выплаты пенсий, финансирование выплат продолжается и должно быть завершено 25 июля», – подытожил Волынец.

Источник Донецкие новости





