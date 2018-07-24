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Жительница Запорожья подхватила в святом источнике редкое инфекционное заболевание

24.07.2018 14:04
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Жительница Запорожья подхватила в святом источнике редкое инфекционное заболевание

Запорожанка привезла из Бали экзотическое заболевание. Редкую инфекцию женщину "подхватила", когда пила воду из источника, который называют святым. Об этом "ZаБору" рассказали источники в запорожской инфекционной больнице, передает Gazeta.zp.ua.
Запорожанка уехала на Бали в Индонезию. Здесь женщина работала и посещала духовные практики. Тут она пробыла почти год. Первые признаки заболевания у нее появились в апреле 2018 года после того, как она выпила воду из святого источника.
Когда у нашей землячки начался зуд и высыпания, она обратилась в местную больницу, где ей сделали МРТ (магнитно-резонансную томографияю).
По результатам обследования, медики сделали вывод, что у женщины рак легких. Эта шоковая информация заставила женщину отправилась домой, где она хотела пройти полное обследование. В Запорожье в больнице, когда провели КТ (компьютерную томографию), женщине сообщили другой диагноз – воспаление легких.
После ряда медицинских обследований выяснилось, что женщина привезла с отдыха настолько редкое заболевание, что за последние 10 лет в Украине таких случаев было завезено из тропиков всего лишь 2. У женщины обнаружили экзотический для нашей местности заражение паразитами - шистосомоз.
Диагноз поставили около трех недель назад. В условиях инфекционного стационара больная прошла курс лечения специфическим противопаразитарным препаратом. Состояние женщины несколько улучшилось, но предстоит еще ряд исследований, исключающих наличие паразитов.
Справка: Шистосомоз - это опасное паразитарное заболевание, протекающее с аллергическими реакциями, поражением чаще пищеварительной и мочеполовой систем, иногда - легочной и др. систем организма.



Теги: Донбасс, Запорожье, женщина, инфекция
 
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