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Банковская тайна больше не тайна: НБУ изменил правила
Измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора
Национальный банк Украины изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины "О валюте и валютных операциях".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Указанные изменения утверждены постановлением регулятора №82 от 20 июля 2018 года.
"Национальный банк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины "О валюте и валютных операциях". Документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 закона Украины "О банках и банковской деятельности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора. В том числе, в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях", – говорится в сообщении.
Постановление вступает в силу одновременно с днем введения в действие закона Украины "О валюте и валютных операциях".
Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".
Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый закон 4 июля. Новый закон о валюте вступит в силу в феврале 2019 года.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, НБУ, правила, изменение, банковская тайна
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