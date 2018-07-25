Генсек ОБСЕ на днях посетит Донецкую область

25.07.2018 16:45

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 27 июля посетит Донбасс.

В пресс-службе ОБСЕ сообщают, что Гремингер проведет пресс-брифинг в Краматорске.

В организации добавили: «Он расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами».

Источник: https://donpress.com