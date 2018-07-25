«Я буду идти в президенты»: Савченко сделала громкое заявление из СИЗО

25.07.2018 19:22

Подозреваемая в подготовке теракта в Верховной Раде нардеп Надежда Савченко намерена баллотироваться в президенты и вести свою политическую силу «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» на парламентские выборы.

Во время заседания Апелляционного суда Савченко отметила: «Наша политическая сила будет идти на выборы. Я в президенты? Да, буду идти».

При этом нардеп посоветовала украинцам прочитать программу ее партии, чтобы понять, «в чем суть изменения политической системы».

Источник: https://donpress.com