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«Я буду идти в президенты»: Савченко сделала громкое заявление из СИЗО

25.07.2018 19:22
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«Я буду идти в президенты»: Савченко сделала громкое заявление из СИЗО

Подозреваемая в подготовке теракта в Верховной Раде нардеп Надежда Савченко намерена баллотироваться в президенты и вести свою политическую силу «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» на парламентские выборы.

Во время заседания Апелляционного суда Савченко отметила: «Наша политическая сила будет идти на выборы. Я в президенты? Да, буду идти».

При этом нардеп посоветовала украинцам прочитать программу ее партии, чтобы понять, «в чем суть изменения политической системы».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, СИЗО, выборы президента, заявление, Савченко
 
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