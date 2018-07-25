Ярош обсудил с Наевым вопрос вхождения бойцов УДА в состав ВСУ

25.07.2018 08:33

В зоне ООС на Донбассе в Краматорске Донецкой области встретился командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев с лидером УДА нардепом Дмитрием Ярошем.

В ходе встречи Наев подчеркнул, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на передовой. В пресс-службе ООС сообщают: «Коснувшись темы добровольцев, Наев подчеркнул, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в Вооруженных Силах Украины, Национальной Гвардии, Службе безопасности Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и ДУК ПС (Добровольческого украинского корпуса „Правого сектора“ — Ред.). Командование Объединенных сил ценит вклад каждого добровольца в дело борьбы с российским агрессором, не разделяя добровольцев ни по принадлежности, ни по сфере деятельности».

Также, стороны обсудили перспективу вхождения бойцов УДА в состав ВСУ: «Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны. Командующий объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, он будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил».

Источник: https://donpress.com