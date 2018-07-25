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Минфин: пенсии профинансированы в полном объеме
По состоянию на среду, 25 июля направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий бюджетные расходы профинансированы в полном объеме.
Как информирует replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины. Таким образом, в ведомстве отметили, что согласно помесячной росписи ассигнований общего фонда госбюджета расходы на выплату пенсий за период с января по июль месяцы этого года утверждены в сумме 83 миллиарда и 400 миллионов гривен.
Так, в Минфине отметили: «По состоянию на 25.07.2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью». Также указано, что 12 июля Пенсионному фонду был перечислен последний платеж на сумму 2,5 млрд. гривен.
В Минфине добавили, что ПФУ в соответствии с Бюджетным кодексом на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий. В сообщении говорится: «23 июля 2018 года с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 миллиарда грн».
Теги: Донбасс, выплаты, Минфин, пенсии
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