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На Крымском мосту начали укладывать железнодорожные рейсы

25.07.2018 13:48
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На Крымском мосту начали укладывать железнодорожные рейсы

На Крымском мосту началась укладка железнодорожных путей. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении на сайте Крымского моста. 

«На пролетах Крымского моста планируется уложить плети бесстыкового пути длиной 440 метров с дальнейшим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. Между каждой парой пролетов конструкции моста будет обустроен герметичный деформационный шов (всего таких швов 614), а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык. Он поможет компенсировать продольные перемещения рельсовых плетей при температурном воздействии», — заявил руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев.

По его словам, Крымский мост будет рассчитан на передвижение железнодорожных составов массой 7100 тонн. Предполагаемая скорость движения для пассажирских поездов — 120, а для грузовых — 80 километров в час. 



Теги: Донбасс, Крым, мост, рельс
 
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