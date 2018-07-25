Осенью украинцы получат новые деньги с цветами. ФОТО, ВИДЕО

25.07.2018 19:40

Новую украинскую купюру в 20 гривен защищает 18 высокотехнологических элементов, сообщает politeka.

Кроме уже известных изменений в банкноте, таких как смена цветов и смещение портрета Ивана Франко, на обновленных деньгах оказалось еще много чего интересного.

Стоит отметить, что новую купюру Нацбанк презентовал 17 июля, а в денежный оборот Украины ее введут 25 сентября.

Теперь же новую 20-ку будут защищать следующими элементами:

Многотоновый водяной знак — изображение, образованное внутренней структурой бумаги в разных тонах (светлых и темных от бумаги). Оно повторяет портрет Ивана Франко и размещено с левого края лицевой стороны банкноты.

Светлый элемент водяного знака — изображение цифрового обозначения номинала, размещенное вертикально в правой нижней части многотонового водяного знака.

Защитная лента — это полимерная лента шириной 1,5 мм с магнитным кодом, которая погруженная в толщу бумаги. Ее видно справа от портрета Ивана Франко при рассмотрении лицевой стороны банкноты против света. На самой ленте же есть надпись «20 грн», трезубец и цифровое обозначение номинала «20» в две строки.

Защитные волокна — хаотически расположенные в толще и на поверхности бумаги с обеих сторон банкноты, невидимые при дневном свете волокна, под действием УФ-лучей приобретают красно-зеленое свечение. Длина волокон 4-6 мм.

Металлографская (интаглио) печать — специальный вид печати, образует рельефные элементы изображений, шероховатость которых ощущается на ощупь. Присутствует только на лицевой стороне банкноты (портрет, надписи, цифровые обозначения номинала, микротексты).

Изображение цветка на купюре справа от Франко сделано оптически-переменной краской (OVI) интаглио. Если изменить угол наклона купюры, цвет изображения меняется с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.

Элемент для людей с ослабленным зрением — рельефный элемент в виде треугольника темно-оливкового цвета, предназначенный для идентификации номинала банкноты и размещен в нижнем левом углу лицевой стороны банкноты.

Латентное изображение — цифровое обозначение номинала «20», скрытое в двухцветном орнаменте, расположенном посередине правого края банкноты. Цифры видимые при рассматривании банкноты на уровне глаз против света под острым углом: темные на светлом фоне — при рассматривании банкноты с длинной стороны, светлые на темном фоне — при рассматривании банкноты с короткой стороны.

Офсетная печать — вид печати, которым выполнены фоновые элементы дизайна, противокопируемые сетки, микротексты на лицевой стороне банкноты и все изображения, кроме серийных номеров, на обратной стороне банкноты.

Сквозной элемент (совмещенное изображение) — изображение, все элементы которого совпадают и дополняют друг друга при рассмотрении банкноты против света (изображение цифрового обозначения номинала «20»). Фрагменты изображения размещены: на лицевой стороне банкноты — в верхнем левом углу; на оборотной стороне — в верхнем правом углу.

Микротекст — надписи, повторяющиеся и которые можно прочитать только с помощью увеличительного стекла.

Орловская печать — специальный вид печати, обеспечивает резкий переход одного цвета в другой на элементах дизайна без их разрывов и смещения.

Радужная печать —обеспечивает постепенный переход одного цвета в другой на элементах дизайна без их разрывов и смещения.

Противокопировальная сетка — изображение из тонких линий, во время копирования или сканирования банкноты воспроизводится в виде «муара». Расположена на обеих сторонах банкноты.

Серийные номера выполнены на обратной стороне банкноты высокой печатью: горизонтальный номер выполнен краской красного цвета, вертикальный — шрифтом с переменной высотой знаков краской черного цвета.

Флуоресцентная защита — эти элементы банкноты приобретают свечение определенного цвета под действием УФ-лучей.

Инфракрасная защита — элементы, которые видны только в инфракрасных лучах.

Магнитная защита — элементы дизайна, имеют магнитные свойства.

Новая 20-ка напечатана на специальной тонированной бумаге со светло-зеленым оттенком. Она на 100% состоит из хлопка, при этом не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах, и содержит многоцветный локальный водяной знак.

Источник: https://from-ua.com