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Осторожно, мошенники: в НБУ заявили о компании, которая обманывает заемщиков

25.07.2018 18:15
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Осторожно, мошенники: в НБУ заявили о компании, которая обманывает заемщиков

Национальный банк обратился к правоохранителям с просьбой расследовать “финансовую” деятельность ООО “Роялстендард”, которая незаконно предлагает украинцам высокие проценты по депозитам, хотя не имеет статуса финансового учреждения, а следовательно, не может привлекать депозиты выдавать кредиты, передает УНН со ссылкой на НБУ.

“Национальный банк обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать “финансовую” деятельность ООО “Роялстендард”, — говорится в сообщении.

Как пояснили в НБУ, компания Royal Standard (ООО “Роялстендард”), которая предлагает разместить у себя “депозиты” на нерыночных условиях — под 24-33% годовых в гривне и 18-22% годовых в USD — не имеет никакой лицензии НБУ.

Нацбанк вообще не выдает лицензий на привлечение депозитов, или кредитование структурам, которые не имеют статуса банка. При этом, компания не получала таких лицензий и у других регуляторов финансового сектора — Нацкомфинуслуг и НКЦБФР.

“Более того, ООО „Роялстендард“ вообще не имеет статуса финансового учреждения. То есть компания по закону не может привлекать депозиты и выдавать кредиты”, — отметили в Нацбанке.

По данным регулятора, доверчивым вкладчикам в этой компании обещают проценты, гораздо выше банковских. Деньги предлагают вносить наличными в офисе или перечислять на их банковский счет. Проценты обещают выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, НБУ, обман, мошенники
 
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