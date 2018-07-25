Пенсионный фонд Украины возьмет кредит для выплат пенсий

25.07.2018 18:30

Государственная казначейская служба Украины выделит ссуды Пенсионному фонду для решения проблемы задержки с выплаты пенсий украинцам.

Глава Госказначейства Татьяна Слюз сообщает: «У нас сегодня было совещание с премьер-министром Украины. Мы будем сегодня и завтра предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ».

Слюз добавила, что проблемы с выплатой пенсий лежат в поле ответственности Пенсионного фонда, так как казначейство полностью с ним рассчиталось.

Источник: https://donpress.com