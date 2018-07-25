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СМИ раскрыли, как Ахметов готовится к предстоящим президентским выборам и кого он поддержит
У Рината Ахметова нет единого кандидата, которому он бы мог доверять. По этой причине он постарается поддержать большое количество претендентов. Об этом сообщает издание "Апостроф", передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что финансированием "Радикальной партии" Олега Ляшко занимается олигарх Ринат Ахметов и его структуры. Источники издания утверждают, что Ахметов пока не определился, кого он будет поддерживать из "Оппоблока", хотя его позиция сыграет ключевую роль в определении кандидата от партии. Также Ахметов может оказать поддержку Порошенко, с которым у него сложились достаточно тесные отношения, и за время президентства последнего доход Ахметова только увеличился.
Поддерживать Олега Ляшко в 2019-м олигарх, по всей видимости, будет, но ставка будет делаться не только на него, поскольку раньше Ляшко тесно сотрудничал с Игорем Коломойским и поэтому может перейти в другой лагерь.
Остается открытым вопрос о поддержке олигархом президентской кампании Юлии Тимошенко, так как экс-премьер не внушает доверия с ее "новым курсом". Источник утверждает, что Ахметов может выйти из "Оппоблока" и создать свою партию, но это произойдет только после выборов президента. ГПУ нанесла мощный удар по людям Ахметова. В зале заседаний Верховной Рады разразился громкий скандал между депутатом Сергеем Лещенко и лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко, чуть не переросший в драку.
Конфликт разгорелся после слов Лещенко, который обратился к лидеру "радикалов" с претензиями о его сотрудничестве с бизнесменом Ринатом Ахметовым.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Ахметов , выборы президента, поддержка
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