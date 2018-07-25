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Со счетчиком заплатим больше: эксперт рассказала, как подорожает газ
Газ в Украине может подорожать примерно на 25%, при этом украинцы без счетчиков будут платить меньше тех, кто установил приборы учета, из-за низких нормативов.
Как пояснила координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, результат от повышения тарифа все почувствуют на себе по-разному, передает Обозреватель.
"Это будут существенные суммы. А стоимость счетчика 5000-7000 грн", - говорит Бойко.
По ее словам, установить счетчики должны поставщики газа. "Но, если мы ищем компромисс между плохим и очень плохим, тогда органы местного самоуправления, или даже из государственного бюджета должны доустановить эти счетчики. Это требует не так много средств", - уверяет эксперт.
Как отмечает Бойко, такая ситуация возникла из-за того, что средства, которые уже были собраны, в частности на газовые счетчики, в результате потраченные на другие цели.
"Если посмотреть на все инвестиционные программы, то уровень их выполнения - 40%. Что это значит? Что средства собрали и куда они пошли не туда", - уверяет Бойко. По ее мнению не так правительство - регулятор, НКРЭКП должен занять более жесткую позицию в этом вопросе и сказать: находите средства и устанавливайте.
Когда потребитель стоит перед дилеммой идти и устанавливать в квартире за свой счет счетчики или подождать, Бойко советует внимательно посчитать, будет ли от этого выгода. Она предлагает исходить из того, сколько людей проживает в квартире и сколько газа потребляется.
"Очевидно, что при тех ценах, которые есть, те же 7000 грн., будут долго окупаться, - отмечает Бойко. - Потому-что, можно и не дождаться".
Бойко напоминает, что Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", с внесенными к нему изменениями, предусматривает, что всем другим категориям пользователей, кроме тех, кто использует газ только для приготовления пищи, газораспределительные компании должны установить счетчики за счет денег, которые включены в тариф.
"Здесь нужно всем понять и всем сказать: Правительство схалтурило! Потому что есть закон, который четко говорит - должна быть правительством разработана методика, - заявляет Бойко. - Правительство ее не разрабатывает, просто саботирует выполнение данного закона. Хотя бы какую-то методику должны сделать".
По ее мнению одним из шагов на встречу потребителям по всей стране могли бы стать общеукраинские собрание мэров, на которых бы руководители городов, при отсутствии средств, могли бы договориться о льготном кредитовании населения.
"Но правительство никак не реагирует - как-будто этого закона не было и не было поручения разработать методику, каким образом возместить средства тем людям, которые сами установили (газовые счетчики - прим. ред.).
"Есть другой вопрос; мы говорили о цене газа как товара. Но есть цена транспортировки газа и поставки газа. В народе это называлось" абонплата ", которая в свое время была отменена, - напомнила эксперт. - Если она будет восстановлена, по той модели, которая была предложена, то это будет означать также увеличение цен. И для отдельных категорий, кто потребляет мало газа, то это будет очередным подорожанием ".
Однако, по словам Бойко, сегодня трудно что-то прогнозировать наверняка, потому что предложенную модель может будет и изменено.
"Сегодня абонплата - это небольшая частичка, примерно 8% в составе тарифа. И если она возрастет в два раза, то будет составлять 16%", - сказала Бойко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, газ
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