США хотят выделить Украине на усиление безопасности 250 миллионов долларов США

25.07.2018 09:20

Соединенные Штаты Америки намерены выделить Украине 250 миллионов долларов на усиление безопасности в 2019 году. Как информирует replyua.net, об этом информирует пресс-служба посольства Украины в США.



В сообщении говорится, что Сенат США и Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки согласовали проект закона о «Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны».



Также отмечается: «Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, определена в объеме 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов «зеленых» должны быть направлены на летальные виды вооружения». Проект закона должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей и передан на подпись Президенту США.