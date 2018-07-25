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США хотят выделить Украине на усиление безопасности 250 миллионов долларов США

25.07.2018 09:20
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США хотят выделить Украине на усиление безопасности 250 миллионов долларов США

Соединенные Штаты Америки намерены выделить Украине 250 миллионов долларов на усиление безопасности в 2019 году. Как информирует replyua.net, об этом информирует пресс-служба посольства Украины в США.

В сообщении говорится, что Сенат США и Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки согласовали проект закона о «Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны».

Также отмечается: «Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, определена в объеме 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов «зеленых» должны быть направлены на летальные виды вооружения». Проект закона должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей и передан на подпись Президенту США. 



Теги: Украина, США, Донбасс, безопасность, деньги
 
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