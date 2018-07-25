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«Трещит по швам»: жители полуострова рассказали, что Крымский мост может скоро рухнуть

25.07.2018 17:55
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«Трещит по швам»: жители полуострова рассказали, что Крымский мост может скоро рухнуть

Крымский мост, который построили оккупанты, чтобы соединить полуостров и материковую Россию, может не выдержать может не выдержать непогоду, сильный ветер и шторм.

Как передает replyua.net, местные жители боятся, что конструкция рухнет, так как мост не выдерживает веса машин, которые по нему проезжают. Более того, по словам специалистов, Крымский мост «буквально отходит от территорий полуострова». "Жители Крыма уже рассказали, что мост буквально трещит по швам. Говоря о его реальном состоянии, они отметили, мост не выдерживает веса машин, которые по нему проезжают. На опубликованных видеозаписях видно, что на въезде в Керчь на улице Чкалова Крымский мост буквально отходит от территорий полуострова", - сказано в материале иностранных СМИ. 

Люди, которые пользуются мостом, заверяют, что он постоянно трясется и колышется. В социальных сетях не перестают обсуждать тревожную ситуацию, люди опасаются за свои жизни и за экологию полуострова. "Казалось бы, элементарно объединить Крымский полуостров с курортами Сочи, но почему-то при СССР такого указа никто не давал. Тогда ученые и правительство знало, что мост рано или поздно разрушится. К негативному и разрушительному влиянию погоды и сейсмологической ситуации добавляется и миграция льда в проливе. Как бы то ни было, если Крымский мост все же упадет, то это нанесет непоправимый урон экологии и принесет десятки жертв", - отмечается в статье. 



Теги: Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
 
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