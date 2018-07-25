В Борисполе начали строить ж/д-платформу

25.07.2018 13:30

В аэропорту Борисполь начали строить посадочные платформы, на которые будут приходить поезда из Киева.



Об этом сообщает avianews.com .



Было отмечено, что в 200 метрах от входа в терминал D хотят возвести две платформы, которые будут принимать рельсовые автобусы, которые будут ходить между столицей и самым крупным аэропортом.



К тому же, строители возвели насыпь для того, чтобы уложить железнодорожное полотно от действующей ветки к месту пересечения с автомобильной магистралью Киев – Борисполь – Харьков. Также сейчас ведутся работы по обустройству грунта для того, чтобы уложить насыпь по обе стороны от аэропорта.



Напомним, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о том, что к концу 2018 года в Украине будет запущен воздушный экспресс.



В марте 2018 года «Укрзализныце» было выдано разрешение на то, чтобы разработать проект землеустройства 3,5 га на территории аэропорта. Это позволит построить инфраструктуру скоростного железнодорожного снабжения с городом.

Источник: https://zi.dn.ua