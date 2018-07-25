В Минсоцполитики озвучили дату выплаты пенсий

25.07.2018 14:02

В Министерстве социальной политики и «Укрпочте» срок выплаты пенсий продлен до 28 июля.

Директор финансового департамента «Укрпочты» Артур Муравицкий заявил, что в Пенсионном фонде пообещали осуществить до конца июля полное финансирование: «Мы приложим максимальные усилия, чтобы граждане получили пенсии вовремя».

Муравицкий добавил: По его словам, задержки с финансированием возникли во второй половине июля. «Пенсионный фонд перечисляет средства компании „Укрпочта“, „Укрпочта“ затем доставляет их в виде пенсий нашим пенсионерам. Это финансирование осуществляется с 4 по 25 число. Соответственно во второй половине этого месяца начали происходить определенные задержки с финансированием Пенсионным фондом этих выплат. „Укрпочта“ соответственно не имеет этих средств для выплаты пенсионерам».

Кроме того, он уточнил: «Как только эти средства поступают от Пенсионного фонда, мы сразу осуществляем выплаты пенсий. Мы надеемся, что до 28 июля, если будет осуществлено соответствующее финансирование, „Укрпочта“ выполнит свои обязанности относительно доставки пенсий».

Источник: https://donpress.com