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В Украине хотят сократить количество аптек и продавать лекарства только по рецептам

25.07.2018 15:35
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В Украине хотят сократить количество аптек и продавать лекарства только по рецептам

Для преодоления монополии аптечных сетей в Украине предложили резко сократить количество аптек.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в поправках в закон «О лекарственных средствах», зарегистрированном депутатами ВР на прошлой неделе. Согласно документу, 

В документе указано, что после утверждения правок, аптеки можно будет открывать лишь на расстоянии в полукилометре друг от друга.

Кроме того, количество аптечных пунктов, которые смогут открыть предприниматели или компании, также будет лимитировано. В том числе, если закон будет принят, отдельные предприниматели получат право открывать только одну аптеку. При этом, он должен иметь образование магистра по специальности «Фармация», а продавать таблетки можно будет только дипломированным провизорам. Розничные сети смогут иметь максимум четыре аптеки в одной области. Больше всего возможностей будет у компаний-производителей лекарственных средств. Они смогут открыть восемь аптек в одной области. 



Теги: Украина, Донбасс, аптека, рецепт, лекарства
 
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