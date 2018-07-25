В Украине вводят абонплату на все: в Кабмине назвали новые цены на тепло и воду

25.07.2018 11:40

Платить за отопление украинцам придется круглый год, а платежки за воду будут приходить даже если ее не пользоваться. Такие нововведения вступят в силу уже в следующем году после внедрения абонентской платы на коммунальные услуги. Минрегионстрой уже зарегистрировал проект постановления, который определит размер будущих платежей.

Обозреватель разобрался, за что и сколько будут платить украинцы.

Сколько заплатим и на что потратят деньги

За то, что компания доставляет воду или тепло и взыскивает плату за них, придется платить дополнительно. Уже со следующего года в Украине вводят абонплату на тепло, горячую и холодную воду, говорится в принятом законе "О жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ)". Теперь, даже если вы не пользуетесь услугой, придется ежемесячно вносить абонентскую плату.

Кабинет министров уже разработал законопроект, который ограничивает максимальный размер абонплаты. Ее привязали к минимальной зарплате на момент оплаты. Формула расчета: минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода. Для отопления и горячей воды коэффициент - 0,004, для холодной воды - 0,0035, а на вывоз мусора - 0,0015.

Соответственно, абонентская плата на горячую воду и тепло может составить 38,4 грн в месяц, на холодную воду – 33,6 грн, а на вывоз мусора – 14,4 грн. В сумме абонплата на все коммунальные услуги составит меньше 90 грн в месяц. Правда, здесь стоит учитывать, что в следующем году минималку в Украине увеличат, соответственно, больше придется вносить и за абонплату. К примеру, при минимальной зарплаты в 4200, за отопление и горячую воду придется заплатить уже 43,4 грн, за холодную воду – 37,9 грн, а за вывоз мусора – 16,2 грн. В сумме это уже почти 98 грн.

Но помимо абонплаты также придется оплатить и сами услуги по счетчику. Таким образом, платежка будет состоять из двух составляющих: постоянной (абонплата) и переменной (объем использованной услуги по счетчику). А если, к примеру, летом отоплением украинцы не пользуются, вносить абонплату за него все равно придется.

Стоит отметить, что абонплата на тепло предусмотрена не только законом "О ЖКУ", но и подписанным меморандумом с МВФ. Как пояснил OBOZREVATELэксперт в сфере коммунальных услуг Сергей Пинчук, украинцы и сейчас платят т.н "абонплату", но этот платеж заложен в общей платежке и привязан к объемам потребления. То есть если сейчас чем больше потребляешь, тем больше платишь за распределение, то со следующего года сколько бы не намотал воды или тепла, платеж за распределение будет фиксированным.

"Сама по себе абонентская плата - это плата за распределение услуги внутри многоквартирного дома. Это учет потребителей, это личные счета, это расчет того, кто сколько тепла потребил и т.д., т.е. это та работа, которая всегда была заложена в тариф", - пояснил эксперт.

Такое нововведение могло бы привести к уменьшению основного тарифа, однако рассчитывать на это не приходится. Из-за подорожания ремонтных работ, энергоресурсов и роста зарплат стоимость коммунальных услуг в любом случае будет расти.

К примеру, по информации, газ в Украине может подорожать до 10,5 грн/куб (сейчас – 6,9 грн), в результате примерно на 25% подорожают отопление и горячая вода. А по словам вице-президента Ассоциации водоканалов Ольги Бабий, в сентябре-октябре холодная вода может подорожать примерно на 10%.

"Расходы, которые будут возмещаться через плату за абонентское Обслуживание, включались в состав тарифов на коммунальные услуги", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Если документ примут на заседании правительства, то абонентскую плату на тепло и воду начнут начислять с мая 2019 года. В результате следующим летом украинцы будут получать платежки и за отопление.

Зачем нужна абонплата и какой шаг следующий

В будущем абонентская плата позволит создать конкуренцию на рынке коммунальных услуг. Если сейчас поставщик арендует инфраструктуру и только он может ею пользоваться, то уже вскоре, в рамках принятых законов и Кодексов, компании разделят, а подсоединиться к сетям сможет любой поставщик. За обслуживание будет взыматься отдельная плата – абонентская. А вот за использованный объем коммунальных услуг нужно будет платить непосредственно компании-поставщику.

Источник: https://from-ua.com