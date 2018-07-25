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В Украине задерживают выплату пенсий: стали известны причины
В "Укрпоште" объяснили, почему происходят задержки выплат пенсий по стране
В предприятии почтовой связи "Укрпошта" подтвердили, что по состоянию на 24 июля существуют технические задержки с выплатой пенсий. Об этом говорится на сайте компании.
Отмечается, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.
"Укрпошта" работает в штатном режиме. Выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме", – говорится в сообщении.
Также в ПАО обещают, что "Укрпошта" своевременно будет сообщать клиентов о возобновлении финансирования и изменении в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.
"Уверяем наших клиентов, "Укрпошта" делает все возможное для обеспечения быстрой выплаты пенсий", – добавили в предприятии.
"Есть определенные задержки именно с поступлением денег из Пенсионного фонда, именно с перечислением. Мы, как только получаем эти деньги, информируем клиентов через почтальонов или в отделениях и выплачиваем эти пенсии. В связи с тем, что были такие задержки, мной принято решение продлить выплатной период на несколько дней. Он обычно заканчивался 25 числа в этом месяце, мы его продлим до конца месяца", – прокомментировал ситуацию и.о. гендиректора "Укрпочты" Игорь Смелянский.
Задержка выплаты пенсий обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса". Так официально объяснили ситуацию в Пенсионном фонде Украины, передает пресс-служба ведомства.
Уточняют, что с начала июля на выплату пенсий направили 24,9 млрд. грн., в частности, 1,7 млрд. грн. в течение 24 июля.
"Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме", – отметили в пенсионном фонде.
Ранее сообщалось, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн ежегодно.
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, задержка, выплаты
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