Гройсман прокомментировал ситуацию с задержками пенсий

26.07.2018 16:30

Премьер-министр Владимир Гройсман назначил служебное расследование в отношении руководства Пенсионного Фонда Украины в связи с задержками пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность руководителей ПФУ - своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели урегулировать ситуацию", - заявил Гройсман.

Также он сообщил, что будет проведено служебное расследование в отношении действий главы ПФУ и руководителей в регионах.

"Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Применяйте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась. Пенсионеры должны получить уважение и защиту", - подытожил глава правительства.

Источник Трибун