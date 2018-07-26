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Гройсман прокомментировал ситуацию с задержками пенсий

26.07.2018 16:30
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Гройсман прокомментировал ситуацию с задержками пенсий

Премьер-министр Владимир Гройсман назначил служебное расследование в отношении руководства Пенсионного Фонда Украины в связи с задержками пенсий.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность руководителей ПФУ - своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели урегулировать ситуацию", - заявил Гройсман.
Также он сообщил, что будет проведено служебное расследование в отношении действий главы ПФУ и руководителей в регионах.
"Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Применяйте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась. Пенсионеры должны получить уважение и защиту", - подытожил глава правительства.

Источник Трибун



Теги: Донбасс, задержка, Гройсман, пенсии
 
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