"Крымская декларация" Госдепа США вывела из себя Захарову - представительница МИД РФ в ярости

26.07.2018 08:39

Новая декларация Госдепа США по Крыму сильно взволновала представительницу МИД РФ одиозную Марию Захарову. Захарова в Facebook традиционно разразилась истеричным сообщением, передает "Диалог.UA".

25 июля Госдеп США обнародовал декларацию, в которой в очередной раз назвал РФ оккупантом и агрессором из-за Крыма. В ней аннексированный полуостров был признан украинской территорией. Скандалистку Захарову важный документ задел. "Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям"” - написала пособница путинского режима, сравнив этот документ с ядерным соглашением по Ирану, которое разорвал Трамп.

Она выразила уверенность, что скоро декларация по Крыму также будет отменена. Представительница МИД РФ при этом почему-то не захотела вспоминать международные документы, которые нарушил Кремль. В частности, Будапештский меморандум, которым гарантировал Украине территориальную целостность.

Под постом Захаровой россияне бросились подсказывать, как отомстить США за декларацию. Некоторый предложили написать свои документы о непризнании американскими территориями Аляски, Калифорнии и прочих штатов.

Однако нашлись среди комментаторов те, у кого возобладал разум. "Ну а как вы хотели? Провести "референдум" на территории чужого государства. Который абсолютно незаконен ни по одному закону этого государства. С нарисованным результатом. И думаете - все закончилось? Аннексию в Европе последними делали Сталин и Гитлер. Это впервые с тех времен. И просто так все не закончится. Чужое брать не стоило", - поставил на место скандалистку подписчик.

Примечательно, что ранее Захарова обвиняла Европу в зависти к крымчанам.