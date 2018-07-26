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Пенсии выплатят всем до конца этой недели

26.07.2018 17:14
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Пенсии выплатят всем до конца этой недели

По оперативным данным Пенсионного фонда на 8:00 26 июля, почтовые отделения Украины получили деньги на выплату пенсий всем пенсионерам. Те, кому обычно выплачивают пенсии 23, 24 и 25 числа каждого месяца, в июле получат их с задержкой на несколько дней, то есть до 27 июля. Банки вчера профинансированы по 22 число включительно, сегодня финансирование продолжится, пишет Знамя индустрии.

Как отметила заместитель начальника Константиновско-Дружковского управления Пенсионного фонда Елена Гавриш, до конца этой недели профинансируют финансовые учреждения полностью. Так что пенсии также до конца недели выплатят всем получателям. Такая ситуация сложилась по всей Украине.



Теги: Украина, Донбасс, выплата, пенсии
 
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