Пенсии выплатят всем до конца этой недели

26.07.2018 17:14

По оперативным данным Пенсионного фонда на 8:00 26 июля, почтовые отделения Украины получили деньги на выплату пенсий всем пенсионерам. Те, кому обычно выплачивают пенсии 23, 24 и 25 числа каждого месяца, в июле получат их с задержкой на несколько дней, то есть до 27 июля. Банки вчера профинансированы по 22 число включительно, сегодня финансирование продолжится, пишет Знамя индустрии.

Как отметила заместитель начальника Константиновско-Дружковского управления Пенсионного фонда Елена Гавриш, до конца этой недели профинансируют финансовые учреждения полностью. Так что пенсии также до конца недели выплатят всем получателям. Такая ситуация сложилась по всей Украине.