"Слова Путина не имеют срока давности", - в Совфеде России грозятся ликвидировать Украину

26.07.2018 22:37

В очередной раз посыпались угрозы от Российской Федерации в адрес Украины о потере ее государственности. Зампред комитета российского Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что страна-агрессор может воплотить в жизнь угрозы российского президента в любой момент, передает "Диалог.UA".

Соратника Путина привело в бешенство известие о вхождении в Одесский порт трех фрегатов Североатлантического Альянса и решение Минобороны США выделить 200 миллионов долларов в сферу безопасности Украинского государства.

Ведущий кремлевской программы напомнил Климову, что глава России произнес эти слова во время чемпионата мира по футболу и предостерегали от вооруженного конфликта на оккупированном востоке Украины именно в тот период. На комментарий ведущего передачи чиновник ответил, что слова российского агрессора не имеют срока давности, добавив, что американцы именно так и поступают. Ранее президент страны-оккупанта угрожал зеркальными действиями на "агрессию" НАТО.