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В центре Киева произошла стрельба в ресторане

26.07.2018 19:33
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В центре Киева произошла стрельба в ресторане

В центре Киева в ресторане "Катюша" на бульваре Леси Украинки произошла стрельба, сообщает "Информатор".
Стреляли на веранде заведения около 11 часов утра. По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде ресторана и скрылся. По словам полиции, всего мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.
Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы. Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев. По предварительной информации, никто не пострадал.
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа. Само заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия. На данный момент идет поиск преступников. По имеющейся информации, это мужчины спортивного телосложения в спортивной одежде.
В пресс-службе полиции Киева позже уточнили, что уточняют информацию о пострадавших. Также решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "Хулиганство"



Теги: Донбасс, Киев, стрельба, центр
 
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