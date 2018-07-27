- Бесполезность Крымского моста: россияне поделились впечатлениями от отдыха на полуострове21:30
- В Украине изменятся правила оценки имущества20:36
- На патриарха Филарета совершено покушение, - УПЦ КП20:15
- Обнаружили вражеское гнездо: ВСУ уничтожили позицию боевиков в жилом доме19:57
- Погода на август: украинцы будут задыхаться от новой напасти19:40
- Путин прокомментировал идею о проведении референдума на Донбассе19:21
- «Эвакуация 200»: 85 тел погибших на Донбассе не идентифицированы19:00
- В Украине с осени значительно подорожает алкоголь18:29
- 72 часа непрерывной музыки и более 30 артистов. В Мариуполе идет подготовка к масштабному фестивалю18:07
- На обустройство КПВВ Марьинка потратят 10 млн грн17:48
Бесполезность Крымского моста: россияне поделились впечатлениями от отдыха на полуострове
Туалеты через каждых 50 метров, ужасно воняют мусорные баки и плачут дети – это все отзывы россиян, которые проехались по Крымскому мосту и провели свой отдых на полуострове, передает replyua.net.
Сообщается, что журналисты "Крым. Реалии" провели соцопрос жителей Евпатории. По результат опроса, стало известно, что в большинстве россияне жалуются на высокие цены, даже по сравнению с такими большими городами Российской Федерации как Петербург и Москва, плохое обслуживание и полное отсутствие сервиса. "По сравнению с Турцией и Египтом – это ужасно! Санаторий "Победа" - мой ребенок плакал полдня, когда увидел, что здесь происходит. Мои дети сюда не поедут. А бабушки, которые здесь сейчас, они скоро закончатся", - рассказал глава одного из семейств.
В тоже время продавец экскурсии рассказала, что этот вид бизнеса в полном упадке. Ведь все, кто путешествует благодаря Крымскому мосту – едут сюда по путевке, а это значить, что лишние деньги россияне тратить не собираются. "Мост-то открыли, а толку никакого. Все, кто приехал через мост на машинах, они и едут на экскурсию на машинах. Покупать они ничего не хотят, все приехали по путевкам, бюджетники", - говорит девушка
Также, несколько отдыхающих отметили, что в оккупированном Крыму очень плохо работает коммунальная служба, а единственным положительным моментом Крыма является солнце и вода. "Главное солнце и вода. Продукты, конечно, в магазинах дорогие. Это - не правильно. Не может быть дороже, чем в Москве и Петербурге", - жалуется другой отдыхающий."Плюс – туалеты через каждые 50 метров. Минус - мусорные баки очень воняют", - рассказала свои претензии пенсионерка.
Теги: Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
- Могут наносить удары в глубокий тыл: власти Украины указали на серьезную военную угрозу
- Эксперты: из-за Керченского моста Украина лишится товарооборота с другими странами
- К строительству Керченского моста присоединились две компании из Нидерландов
- На Крымском мосту произошло очередное происшествие: появились подробности
- Россия готовит боевых аквалангистов для охраны моста через Керченский пролив
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- Обнаружили вражеское гнездо: ВСУ уничтожили позицию боевиков в жилом доме19:57
- 72 часа непрерывной музыки и более 30 артистов. В Мариуполе идет подготовка к масштабному фестивалю18:07
- На обустройство КПВВ Марьинка потратят 10 млн грн17:48
- Захарченко пообещал «удерживать» коммунальные тарифы в «ДНР»16:45
- Матиос шокировал объемами оружия, вывозимого из зоны ООС14:30
- Силовики задержали в Дружковке боевика «ДНР»13:05
- В Горловке тотальная проверка: боевики проверяют даже велосипедистов12:15
- КПВВ Донбасса 27 июля: пропуск через Станицу Луганскую будет приостановлен10:58
- Новые бои на Донбассе, стало известно о раненом украинском бойце08:31
- Террористы обстреляли химический завод: грозит масштабной экологической катастрофой07:45
- На Марсе обнаружили озеро с соленой водой22:45
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Бесполезность Крымского моста: россияне поделились впечатлениями от отдыха на полуострове21:30
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Минске за футболку с надписью «ДНР» избили любителя «русского мира»20:48
- В Украине изменятся правила оценки имущества20:36
- На патриарха Филарета совершено покушение, - УПЦ КП20:15
- Обнаружили вражеское гнездо: ВСУ уничтожили позицию боевиков в жилом доме19:57
- Погода на август: украинцы будут задыхаться от новой напасти19:40
- Путин прокомментировал идею о проведении референдума на Донбассе19:21
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника18:48
- СМИ раскрыли, как Ахметов готовится к предстоящим президентским выборам и кого он поддержит
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- В оккупированной Макеевке боевики ходят по домам и проверяют телефоны
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе
- Лунное затмение 27 июля: что можно и нельзя делать в этот день
- В Донецке раздаются мощные взрывы
- «Был бой, скорые носились»: горловчане заметили в городе «военные» скорые