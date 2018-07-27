Цены на газ начнут повышать не раньше сентября

27.07.2018 11:48

Кабинет министров продлил до 1 сентября текущего года действие постановления, принятого в марте 2017 года, об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.



Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение приняли на заседании правительства накануне, 26 июля. Сообщается, что стоимость газа для населения останется прежней, как минимум до сентября этого года. Напомним, что ранее стало известно о том, что переговоры между МВФ и Украиной по повышению стоимости газа находятся на финальной стадии. Повышение цен на газ – это одно из требований Международного валютного фонда для получения Украиной нового транша.



В четверг, 26 июля, «Нафтогаз» сообщил об очередном повышении стоимости топлива для промышленности Украины. Между тем, представители промышленной и химической отраслей страны заявляют, что при дальнейшем повышении цен на газ многие предприятия могут остановить работу.