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Цены на газ начнут повышать не раньше сентября

27.07.2018 11:48
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Цены на газ начнут повышать не раньше сентября

Кабинет министров продлил до 1 сентября текущего года действие постановления, принятого в марте 2017 года, об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. 

Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение приняли на заседании правительства накануне, 26 июля. Сообщается, что стоимость газа для населения останется прежней, как минимум до сентября этого года. Напомним, что ранее стало известно о том, что переговоры между МВФ и Украиной по повышению стоимости газа находятся на финальной стадии. Повышение цен на газ – это одно из требований Международного валютного фонда для получения Украиной нового транша. 

В четверг, 26 июля, «Нафтогаз» сообщил об очередном повышении стоимости топлива для промышленности Украины. Между тем, представители промышленной и химической отраслей страны заявляют, что при дальнейшем повышении цен на газ многие предприятия могут остановить работу. 



Теги: Донбасс, цена, газ, повышение
 
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