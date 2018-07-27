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Луценко рассказала, почему власти Украины вынуждены повышать цену на газ

27.07.2018 16:31
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Луценко рассказала, почему власти Украины вынуждены повышать цену на газ

Власти Украины вынуждены поднимать цену на газ для населения.

Как передает replyua.net, об этом в интервью «Сегодня» заявила представитель главы государства Ирина Луценко. «Почему? Потому что много лет из кармана каждого из нас шли огромные дотации «Нафтогазу», чтобы он не был убыточным. По 100 миллионов в год», - отметила парламентарий. Луценко подчеркнула, что причина в том, что со стороны России делалось все, чтобы уничтожить в Украине добычу газа.

«Прежде в стране было пять разных цен на газ, и коррумпированные чиновники прибегали к разным манипуляциям, набивая карманы. Мы эту вакханалию прекратили и выровняли цены», – добавила представитель президента в Раде. По ее словам, сейчас руководство страны должно думать, как поднять доходы населения, чтобы оно могло платить европейскую цену за голубое топливо.

«В этом заключается суть нашего домашнего задания. Нужны инвестиции в промышленность, где основные средства производства во многом устарели. Необходимы новые технологии, в таком случае наша продукция будет конкурентоспособна», – резюмировала она.



Теги: Донбасс, цена, газ, повышение
 
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