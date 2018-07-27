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На патриарха Филарета совершено покушение, - УПЦ КП

27.07.2018 20:15
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На патриарха Филарета совершено покушение, - УПЦ КП

Покушение на патриарха Филарета пытался совершить один из епископов Украинской православной церкви Киевского патриархата. Как пишет replyua.net со ссылкой на заявление УПЦ КП, об этом говорится в журнале заседания синода от 27 июля.
Инцидент произошел 25 мая.

В сообщении говорится, что заштатный епископ Севастьян (Возняк) вместе с сыном пришел вечером в неприемное время и в гражданской одежде к Филарету в его резиденцию. Тот как раз ужинал. Экономка патриархии услышала шаги в коридоре и вышла из кухни. Епископ брызнул в нее из баллончика и вместе с сыном покинул резиденцию. Севастьян был задержан, 20 июля ему избирали меру пресечения в Шевченковском районном суде Киева.

Синод пришел к выводу, что если бы под газ попал Филарет, то по причине его возраста это могло привести к тяжелым последствиям «вплоть до смерти». Поэтому священнослужители сочли действия Севастьяна покушением и лишили священного сана. Известно также, что преосвященный Севастьян (в миру Возняк Михаил Ярославович) был епископом Черниговским и Нежинским, но был освобожден от управления епархией в марте 2008 года по личной просьбе. При этом он самоустранился от руководства епархией задолго до этого, не совершал в ней богослужений и постоянно проживал в Киеве. Стоит отметить, что в журнале также говорится: «Уволив преосвященного епископа Севастьяна (Возняка) за штат, Священный Синод надеялся, что как монах и священнослужитель он одумается, раскается и прекратит нарушение монашеских обетов. Вместо этого за десять лет указанный заштатный епископ настолько закоснел в грехе, что пришел к преступному умыслу - покушению на убийство предстоятеля церкви». 



Теги: Донбасс, патриарх, покушение, Филарет
 
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