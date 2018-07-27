Названа причину подорожания ж/д билетов

27.07.2018 17:16

В 2018 году повысились цены на железнодорожные билеты, и это повышение было необходимостью, поскольку до этого тарифы не увеличивались на протяжении четырех лет.



Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление прозвучало от министра инфраструктуры Владимира Омеляна. По его словам, результатом повышения цен на билеты станет улучшение качества сервиса в поездах. «Логика очень простая – с 2014 года не повышалась стоимость проезда для пассажиров. В этом есть объективная необходимость, потому что цены выросли и на электроэнергию, и на сырье, и на все остальное. С другой стороны, сначала должен быть улучшен сервис, а затем повышена цена. Но принято такое решение – это решение правительственное», - заявил Омелян. Впрочем, он отметил, что первые средства, полученные от роста тарифов, будут направлены на развитие грузовых, а не пассажирских перевозок.



По его словам, будут закупаться новые вагоны и ремонтироваться старые. «Но также пассажирский сектор – планируется закупка дизель-поездов; в частности, до конца 2019 года должно быть шесть дизель-поездов Крюковского завода, около 200 пассажирских вагонов», - добавил министр.