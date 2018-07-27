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ООС: Боевики применили управляемые ракеты и поплатились за это
На Донбассе противник сова увеличил количество обстрелов – за прошедшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных, а вблизи Гнутово и вовсе ударили управляемыми противотанковыми ракетами, сообщает штаб Операции объединенных сил, передает Сегодня.
Военные сообщают, что оккупационные войска обстреливали защитников Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка, и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты.
В результате боевых действий один боец ВСУ погиб и еще один получил ранение. В ответ украинские военные уничтожили двоих боевиков и еще двоих ранили.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки и Широкино.
Напомним, 25 июля враг 24 раза атаковал позиции Вооруженных сил, причем применял и запрещенного минскими соглашениями вооружение. Однако ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы.
Как мы вчера писали, Россия "засветила" доказательства поставок оружия на Донбасс – пропагандисты Кремля помогли Украине с доказательствами поддержки РФ боевиков. В видеосюжете российского телеканала был замечен боеприпас, который состоит на вооружении России, но не Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ракеты, боевики, ООС
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