Синоптики: 27 июля в Украине пройдут сильные ливни

27.07.2018 10:37

27 июля, в пятницу, в Украине будет облачная и дождливая погода, местами ожидаются очень сильные ливни. Как передает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, по всей стране сохранится теплая погода.



На западе Украины возможны сильные ливни, температура будет колебаться в пределах +25… +27 градусов днем. В центре страны дожди будут кратковременными, а воздух прогреется до 26-28 градусов. В южных и восточных областях ожидается жара, очень высокая влажность воздуха и кратковременные осадки. Синоптики предупредили, что в дневные часы воздух будет раскален до 33 градусов.



А вот в Киеве опять ожидаются сильные грозы и ливни. Ранее в КГГА даже предупредили о возможном подтоплении города. В дневные часы ожидается жаркая погода до 30 градусов. Напомним, что, согласно прогнозам синоптиков, сильнейший циклон уйдет из Украины только 31 июля. 1 августа по всей стране ожидается жаркая и сухая погода.