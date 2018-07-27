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Тарифы на воду будут повышены в Украине уже в сентябре

27.07.2018 12:35
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Тарифы на воду будут повышены в Украине уже в сентябре

Повышение тарифов на водоснабжение в Украине произойдет уже в сентябре. Как передает replyua.net со ссылкой на Громадське, такое заявление прозвучало от Ольги Бабий, вице-президента Ассоциации водоканалов Украины.

Она подчеркнула, что в сентябре тарифы на воду могут повыситься сразу на 10-15 процентов, и основная причина подорожания заключается в повышении цен на жидкий хлор. Также на росте тарифов сказывается подорожание электроэнергии (с начала года на 16 процентов), инфляция и индексация зарплат. 15 июня работа подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому компании Днепроазот, являющейся единственным производителем жидкого хлора в стране, была прекращена из-за высоких цен на газ. 

Несколько дней назад работа была возобновлена, однако предприятие почти в пять раз увеличило цены на свою продукцию. Сейчас ситуация с водоснабжением разрешилась, хотя предприятие работает не на полную мощность. Жидкий хлор в Украину поставляет Румыния, скоро ожидаются поставки хлора из Узбекистана. 



Теги: Украина, Донбасс, тарифы, повышение
 
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