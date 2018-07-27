- В Украине изменятся правила оценки имущества20:36
- На патриарха Филарета совершено покушение, - УПЦ КП20:15
- Обнаружили вражеское гнездо: ВСУ уничтожили позицию боевиков в жилом доме19:57
- Погода на август: украинцы будут задыхаться от новой напасти19:40
- Путин прокомментировал идею о проведении референдума на Донбассе19:21
- «Эвакуация 200»: 85 тел погибших на Донбассе не идентифицированы19:00
- В Украине с осени значительно подорожает алкоголь18:29
- 72 часа непрерывной музыки и более 30 артистов. В Мариуполе идет подготовка к масштабному фестивалю18:07
- На обустройство КПВВ Марьинка потратят 10 млн грн17:48
- Названа причину подорожания ж/д билетов17:16
Украинцев предупредили о шквалах, граде и ливнях: прогноз погоды
По данным Укргидрометцентра, в течение 27 июля в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, местами очень сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передаёт Бизнес.Медиа.
"В течение 27 июля в Украине - грозы. В Киеве и области днем – грозы", - отметили в пресс-службе.
По словам синоптика Натальи Диденко, циклонический характер погоды остается.
"В западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град. Во время грозы - существенное усиление ветра. На юге - без осадков, кроме Одесской области. На востоке днем будет преимущественно без осадков", - уточнила Диденко.
Она добавила, что в центре - местами локальные дожди, днем в Днепре, Полтаве и их районах будет преимущественно сухо.
"Температура воздуха - высокая. Ожидается + 25, + 30 градусов, на юге, на востоке, местами в центральных областях (тех, кто ближе к востоку, - ред.) +28 +33 градуса. В Киеве 27 июля - кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град. Температура воздуха повысится до +28, +30 градусов", - подчеркнула Диденко.
28 июля дожди пройдут по всей территории страны, кроме востока. На западе будет +27 градусов, востоке и севере +31 градусов, юге +32 градусов. В центре воздух прогреется до +31 градусов.
Диденко добавила, что по прогнозам синоптиков, сухо будет в воскресенье, 28 июля, но запад все равно останется в дождях.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс
- 1 сентября в Украине будет преимущественно сухо и ясно
- Американец убил приемного сына из Донецка?
- Погода в Украине 17 февраля: преимущественно без осадков
- Визит президента США в Киев возможно состоится уже в этом году
- Обнаружили вражеское гнездо: ВСУ уничтожили позицию боевиков в жилом доме19:57
- 72 часа непрерывной музыки и более 30 артистов. В Мариуполе идет подготовка к масштабному фестивалю18:07
- На обустройство КПВВ Марьинка потратят 10 млн грн17:48
- Захарченко пообещал «удерживать» коммунальные тарифы в «ДНР»16:45
- Матиос шокировал объемами оружия, вывозимого из зоны ООС14:30
- Силовики задержали в Дружковке боевика «ДНР»13:05
- В Горловке тотальная проверка: боевики проверяют даже велосипедистов12:15
- КПВВ Донбасса 27 июля: пропуск через Станицу Луганскую будет приостановлен10:58
- Новые бои на Донбассе, стало известно о раненом украинском бойце08:31
- Террористы обстреляли химический завод: грозит масштабной экологической катастрофой07:45
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Минске за футболку с надписью «ДНР» избили любителя «русского мира»20:48
- В Украине изменятся правила оценки имущества20:36
- На патриарха Филарета совершено покушение, - УПЦ КП20:15
- Обнаружили вражеское гнездо: ВСУ уничтожили позицию боевиков в жилом доме19:57
- Погода на август: украинцы будут задыхаться от новой напасти19:40
- Путин прокомментировал идею о проведении референдума на Донбассе19:21
- «Эвакуация 200»: 85 тел погибших на Донбассе не идентифицированы19:00
- Балтийское море атакуют токсичные бактерии: есть первая жертва18:47
- В Украине с осени значительно подорожает алкоголь18:29
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника18:48
- Врачи подсказали, как нормализовать давление без таблеток16:35
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" Интернет: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Боевики РФ сдают Донбасс и готовятся к отступлению с еще одного поселка – важные подробности. ВИДЕО
- СМИ раскрыли, как Ахметов готовится к предстоящим президентским выборам и кого он поддержит
- Еще одним врагом меньше: террористы страдают в Сети по погибшему боевику Спорту - подробности
- Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»