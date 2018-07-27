В оккупированном Крыму археологи обнаружили кости удивительного существа

27.07.2018 08:47

Это останки древней саблезубой кошки.



Ученые заявили миру о редкой находке. В Крыму во время исследования пещеры специалисты наткнулись на кости вымершего вида саблезубой кошки. Она жила на Земле около 800 тыс. лет назад.



В частности, был найден один зуб и фрагменты нижней челюсти животного. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.



По словам ученых, это очень интересная находка, которая говорит о том, что обнаруженная фауна достаточна древняя. Ранее здесь были выкопаны кости древнего гигантского носорога, останки медведей, лошадей и древних слонов. Исследователи считают, что в пещеру они могли быть занесены хищниками, например, древними гиенами.



Намечены полномасштабные экспедиционные работы. То, что происходило до этого, было лишь разведкой. Специалисты намерены детально исследовать этот уникальный объект.