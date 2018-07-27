В ОРЛО боевиков развозят на авто для «раздачи повесток»

27.07.2018 07:25

Жители оккупированного Хрустального в соцсетях сообщают, что боевики «ЛНР» усилили «призывную» работу и теперь их развозят по городу на машинах, чтобы они «раздали повестки».

Очевидцы отмечают, что в городе встречается много машин и боевиков «ЛНР», разносящих «повестки военкомата». В своих комментариях люди пишут:

«На мой взгляд, в Хрустальний заметно оживилось движение грузовиков орков по городу (да и на них самих, кажется, на каждом углу натыкаешься). Говорят, что „военкомат“ подключает к разноске повесток солдатню (причем никто не заморачивается получением подписи получателя»,

«Просто суют под/в дверь), для чего эту солдатню и развозят по городу. По-крайней мере сегодня с утра у „военкомата“ (К.Маркса, 13) стоял и „КамАЗ“ орков, и сами орки терлись, и по гражданке (разного возраста) около десятка мужичков было»,

«А воєнкоматовські самі не можуть обійти? Чи бояться місцевих? Може просто вже відловлюють когось?».

Источник: https://donpress.com