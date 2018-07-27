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В Украине с осени значительно подорожает алкоголь
В сентябре резко возрастет стоимость алкоголя в Украине. По информации, цены поднимутся в среднем на 13%.
Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что подорожание обусловлено поднятием минимальной розничной цены на весь алкоголь.
Так, он подчеркнул: «На конец июня 2018 года она стоила 156,8 грн, тогда как на начало года ее стоимость составляла 153,2 грн. В нашу алкогольную корзину вошли: бутылка отечественного столового вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л.».
По его словам, согласной официальной статистики, все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев текущего года на 1−3%: «Так, в частности, водка подорожала на 1%, пиво — на 2%, а отечественные вина — на 3%. В гривневом эквиваленте вино добавило 2 грн, пиво — 90 коп., водка — 70 коп. На конец июня бутылка 0,5 л водки стоила 81,9 грн, бутылка 0,75 л вина — 60,4 грн, а бутылка пива 0,5 л — 14,5 грн».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, алкоголь, подорожание
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