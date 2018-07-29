Переселенцев продолжают лишать выплат

29.07.2018 20:00

Представители Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Сумской области заявили, что в Украине продолжается негативная практика прекращения пенсионных и других социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).



"К сожалению, в настоящее время продолжается негативная практика прекращения пенсионных и других социальных выплат, которая получила очень распространенные масштабы и особенно больно касается категории пожилых людей, людей с инвалидностью. Большинство из них нуждается в дополнительной защите, поскольку получение социальных выплат является единственным источником их существования", – отмечают правозащитники.



По информации УХСПЧ, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) прекращает выплачивать пенсии, используя в качестве основания для прекращения начисления пенсии решение комиссии по вопросам назначения/восстановления соцвыплат ВПЛ – о прекращении всех видов соцвыплат переселенцу из-за отмены справки ВПЛ на основании подп. 4 п. 12 Порядка осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания (пребывания), утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №365 от 08.06.2016 года. Именно этим резонансным постановлением определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка ВПЛ при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.



"Переселенцам в каждом из случаев надо обращаться в суд, чтобы доказать свое право на выплаты и вернуть невыплаченные деньги, и таких дел через приемную УХСПЧ в Сумах прошло немало. Чуть ли не каждый третий клиент, который обращается за консультацией в приемную, рассказывает о постоянных проверках и их последствиях", - отмечают правозащитники, подчеркивая, что юристы помогают переселенцам обращаться в суд за защитой своих прав, а суды большинстве случаев удовлетворяли иски, поданные ВПЛ.