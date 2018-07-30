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Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США

30.07.2018 21:46
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Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США

Бойцы сил специальных операций Украины (ССО) получили современные панорамные очки ночного виденья.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Власти США одобрили предоставление Украине 200 миллионов долларов военной помощи. Они будут потрачены, в частности, и на оружие для бойцов ООС.

Сообщается, что бойцы ООС получили современное оборудование из США, в рамках помощи для защиты от российской агрессии на Востоке Украины.

Министерство обороны Соединенных Штатов передало очки GPNVG-18, которое позволяют бойцам увидеть ночью панорамный обзор 97°. При этом очки весят всего 765 грамм и работают 30 часов без подзарядки.

Оборудование переправлено в Украину согласно правилам международной торговли оружием ITAR. На данный момент неизвестно, был ли данный прибор в бою на Донбассе.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, торговля, оружие, оборудование, ночное зрение
 
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