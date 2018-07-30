День Независимости, три Спаса и пик звездопада Персеиды: На какие даты украинцам следует обратить внимание в августе

30.07.2018 20:52

До конца июля осталось всего ничего, а это значит, что самое время составить подробную карту выходных, праздников да и просто памятных дат на заключительный месяц лета - август.

Выходные в треть месяца: Когда будем отдыхать

На первый взгляд, по строению календаря август мало отличается от июля: в предстоящем месяце так же, как и в нынешнем, 31 день, из которых 22 дня для украинцев будут рабочими, а остальные 9 - выходными. То есть мы будем отдыхать как и прежде - почти треть месяца.

Однако если в июле это были лишь официальные выходные, то есть по субботам и воскресеньям, то в августе, помимо них, ожидается еще один государственный выходной по случаю празднования важнейшего для страны праздника – Дня независимости Украины. А это значит, что в отличие от июля в конце августа украинцы будут иметь длинный уик-энд - с 24-го по 26-е число.

Более того, рабочий день накануне праздника, 23 августа, согласно постановлению правительства, считается предпраздничным, то есть будет сокращен на один час.

К слову, 1 и 2 сентября в этом году также выходные, поскольку выпадают на субботу и воскресенье.

От Дня инкассатора до Дня Независимости: Что будем праздновать

Одним из главнейших государственных праздников, которые выпадают на август, как уже упоминалось, является День Независимости Украины. Его мы будем отмечать 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины, который стал началом создания государства Украина в его современном виде.

Но предстоящий месяц примечателен не только этой датой: в нем значится еще немало государственных, международных и даже всемирных праздников.

Так, 1 августа украинцы будут отмечать День инкассатора.

На 5 августа в этом году выпадает День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, который с 2007 года, согласно действующему законодательству, принято отмечать ежегодно в первое воскресенье августа.

Интересно, что с утверждением даты празднования Дня Воздушных сил ВСУ в нашей стране был отменен День Войск Противовоздушной обороны, который ранее отмечался ежегодно в первое воскресенье июля.

Помимо этого, стоит отметить, что на 5 августа также приходится Международный день светофора. Его установили на эту дату в память о событии, которое произошло в 1914 году в американском городе Кливленде. Считается, что именно в этот день появился первый предшественник современных световых регулировщиков движения.

8 августа украинцы будут отмечать еще один профессиональный праздник военных – на этот раз День войск связи Вооруженных Сил Украины.

Помимо него, на эту дату также выпадает международный День кошек, а также международный День альпиниста.

9 августа считается международным Днем коренных народов мира. Поскольку для украинцев этот праздник в диковинку, остановимся на нем более детально.

Памятная дата была установлена по инициативе Генеральной ассамблеи ООН в 1994 году с целью обращения внимания широкой общественности на необходимость сохранения коренных народов на планете, защиты их прав, богатства культуры и достояния.

По оценкам ООН, коренные народы сейчас составляют около 370 млн человек, проживающих в более чем 70 странах. В мире насчитывается не менее 5 тыс. различных групп коренных народов, представляющих различные культуры существующего многообразия нашей планеты. Они представляют более 4 тыс. различных языков из 6,7 тыс. известных. Сегодня большинство языков коренных народов находятся под угрозой исчезновения, а права их носителей продолжают нарушаться.

На 12 августа в этом году выпадает День строителя, а также День работников ветеринарной медицины. Как известно, в Украине эти профессиональные праздники принято отмечать ежегодно во второе воскресенье августа.

Помимо них, в этот же день принято отмечать Международный день молодежи. Этот праздник был установлен на уровне ООН в 1998 году. Его главная цель - развитие решений и освещение проблем молодежи, защита ее прав и свобод в международном аспекте.

13 августа считается неофициальным всемирным Днем левши. Звучит несколько забавно, но многие полагают, что дату необходимо утвердить официально на международном уровне, ведь речь о вполне серьезной проблеме – дискриминации людей, которые предпочтительно пользуются левой рукой. К примеру, большинство оборудования ориентировано на правшей, поэтому левшам приходится совершать неестественные для них движения, что приводит к стрессу и травмам на производстве.

15 августа украинцы будут отмечать День археолога, за ним последует Всемирный день бездомных животных (18 августа), День пасечника и Всемирный день гуманитарной помощи (19 августа).

На 23 августа выпадает еще один важный государственный праздник - День флага Украины.

Этот день не считается выходным, но традиционно в стране проходит целый комплекс торжественных мероприятий, включая проведение ежегодно 23 августа в 9:00 официальной церемонии поднятия Государственного флага Украины в областных и районных центрах, других населенных пунктах Украины, с участием деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий.

Во всем же мире в это время отмечают День памяти жертв работорговли и ее ликвидации.

На 25 августа в этом году приходится День авиации Украины, который принято отмечать в последнюю субботу августа, а также День дальнобойщика.

На следующий день, 26 августа, в украинцы будут отмечать День шахтера – одной из самых вредных, опасных, но и крайне необходимых для страны профессий.

Ильин день, три Спаса и Успенский пост: Что отмечено в церковном календаре

В православном церковном календаре август – месяц очень примечательный. На этот период выпадает сразу несколько двунадесятых непереходящих праздников – Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Первый отмечается 19 августа в память о явлении Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе, второй установлен 28 августа в память о погребении Божией Матери в Иерусалиме.

Помимо этого, в церковном календаре праздничным считается 2 августа – день памяти пророка Ильи или Ильин день. Святой является одним из самых уважаемых у славян, поэтому в Украине, помимо традиционных богослужений в этот день, также проходят народные гулянья.

Затем важно выделить 14, 19 и 29 августа – это даты так называемых спасов, которые из-за особенностей богослужения в народе прозвали медовым, яблочным и ореховым. Все три праздника установлены церковью в честь Господа Иисуса Христа и как бы связывают между собой дни Успенского поста, длящегося с 14-го по 28-е августа.

В частности, 14 августа в день начала Успенского поста отмечается Первый Спас - Происхождение Честного и Животворящего Креста Господня, 19 августа - Второй Спас, который совпадает с Преображением Господним, 29 августа - Третий Спас - память Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Многих, наверное, заинтересовало, а что же собственно такое Успенский пост. Это один из четырех многодневных постов церковного года, который, как отмечалось, выпадает на вторую половину августа. Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы и во многом схож с Великим постом. В частности, в эти дни из трапезы исключаются мясные, молочные продукты и яйца, рыба разрешается только в праздник Преображения Господня.

Иными словами, по дням недели в меню постящегося:

в понедельник, среду и пятницу — сухоядение;по вторникам и четвергам — вареная пища без растительного масла;по субботам и воскресениям допускаются растительное масло и вино;

в праздник Преображения Господня, как отмечалось, можно употреблять рыбу, растительное масло и вино; в праздник Успения Пресвятой Богородицы, если он приходится на среду или пятницу, разрешается рыба, а разговение переносится на следующий день; если приходится на другие дни недели, то поста нет.

Помимо этого, в народе принято отмечать, начиная с последнего воскресенья августа (в этом году это 26 августа) так называемый праздник жатвы. Он также связан с церковью, однако празднуется в зависимости от воли той или иной общины.

Также интересно, что примерно в этот период, с 21 по 25 августа, мусульмане отмечают один из двух главнейших праздников - Курбан-байрам.

В эти дни в долине Мина у Мекки паломники приносят в жертву животных (курбан) в память о том, как по библейскому преданию пророк Авраам (у мусульман Ибрагим), хотел принести в жертву Богу своего сына Исаака (у мусульман Исмаила). Но Бог послал архангела Гавриила (Джабраила) с барашком и спас Аврааму сына. То же делают верующие всего мусульманского мира.

В ритуал праздника входит особая молитва, во время которой каждый мусульманин обязан зарезать овцу, корову или верблюда, к тому же кровь животного обязательно должна сбрызнуть землю, а не камень или асфальт, что также является данью плодородия земли.

Во время Курбан-байрама принято посещать могилы предков, делать визиты к друзьям, дарить подарки. Организовываются праздничные трапезы.

Солнечное затмение и звездопад Персеиды: Чем богат астрономический календарь

Август - также значимый период не только в церковном календаре, но и в астрономическом: на последний месяц лета выпадают последнее в этом году затмение и один из мощнейших метеорных дождей - звездопад Персеиды.

Первое из названных уникальных астрономических явлений жители планеты смогут созерцать 11 августа. Пятое по счету в этом году затмение будет частичным солнечным.

В отличие от предыдущих двух затмений Солнца его сможет увидеть намного больше людей - жители Северной Америки, Гренландии, Северной Европы и Азии. Но, к сожалению, не Украины.

Ожидается, что наибольшая фаза частичного затмения будет зарегистрирована в районе Восточно-Сибирского моря, недалеко от острова Врангеля. Длится оно будет немногим менее 3,5 часов: с 11:02 до 14:30 по киевскому времени.

Примечательно, предстоящее затмение является повторением через сарос частичного солнечного затмения 31 июля 2000 года. Следующее (частичное) затмение данного сароса произойдет через 18 лет - 21 августа 2036 года.

Второе явление – метеорный поток Персеиды – жители Северного полушария, в том числе украинцы, могут наблюдать с 17 июля до 28 августа, однако пик звездопада традиционно ожидается в ночь с 11 на 12 августа.

Предполагается, что в этом году максимальное количество горючих частиц может достичь более 200 метеоров в час. Чтобы это увидеть, необходимо смотреть в сторону созвездия Персея.

Наряду с этим астрономы говорят и о других событиях - в августе также ожидаются магнитные бури:

- слабой силы - 2, 3, 10, 13, 14 августа. Их ощутят в основном только те, у кого есть проблемы с сердцем.

- сильные - с 16 по 20 августа. Явление также может повлиять на работу техники и мобильной связи.

- средней силы - 29 августа.

Источник 112.