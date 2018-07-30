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СМИ: Украина проиграла важную тяжбу с Россией
Киев проиграл торговый спор в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) касаемо ограничения РФ экспорта железнодорожного оборудования, произведенного в Украине. Как передает replyua.net, об этом пишет «Экономическая правда» сославшись на несколько источников в правительстве.
Спор заключался в том, что российские сертификационные органы с 2014 года без соответствующих оснований приступили к массовому прекращению действия украинских сертификатов соответствия украинских производителей. Также российская сторона, несмотря на нормы Таможенного Союза, перестала признавать сертификаты на украинское оборудование, выданные в Беларуси и Казахстане. Соответствующие действия привели к падению экспорта украинской железнодорожной продукции в РФ с 2,6 млрд долларов до 95 млн. долларов США. В Минэкономразвития подобные действия назвали грубы нарушением норм ВТО и инициировали торговый спор.
Также известно, что официально решение ВТО еще не оглашено, однако украинская сторона уже проинформирована о результатах разбирательства. Украина имеет право подать апелляцию на решение арбитров.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, проигрыш
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- На Донбассе военный ВСУ открыл огонь по своим – подробности смертельной трагедии13:42
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