СМИ: Украина проиграла важную тяжбу с Россией

30.07.2018 14:22

Киев проиграл торговый спор в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) касаемо ограничения РФ экспорта железнодорожного оборудования, произведенного в Украине. Как передает replyua.net, об этом пишет «Экономическая правда» сославшись на несколько источников в правительстве.

Спор заключался в том, что российские сертификационные органы с 2014 года без соответствующих оснований приступили к массовому прекращению действия украинских сертификатов соответствия украинских производителей. Также российская сторона, несмотря на нормы Таможенного Союза, перестала признавать сертификаты на украинское оборудование, выданные в Беларуси и Казахстане. Соответствующие действия привели к падению экспорта украинской железнодорожной продукции в РФ с 2,6 млрд долларов до 95 млн. долларов США. В Минэкономразвития подобные действия назвали грубы нарушением норм ВТО и инициировали торговый спор.

Также известно, что официально решение ВТО еще не оглашено, однако украинская сторона уже проинформирована о результатах разбирательства. Украина имеет право подать апелляцию на решение арбитров.