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"Мы хотим с украинцами быть друзьями..." - Лавров объяснил, почему Украина и Россия "обречены" быть вместе

31.07.2018 17:29
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"Мы хотим с украинцами быть друзьями..." - Лавров объяснил, почему Украина и Россия "обречены" быть вместе

Российские власти заявляют, что "киевское правительство" пытается вбить клин между народами Украины и России, однако якобы "украинский народ видит нелепой ссору с Россией".

Громкое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме", передает dialog.ua.

Российский министр отметился сразу несколькими странными заявлениями, утверждая о наличии у россиян желания быть друзьями украинцам. Прозвучавшие на фоне оккупации Крыма и войны на Донбассе заявление Лаврова показались украинской аудитории в высшей степени циничным.

Более того, Лавров утверждает, что якобы "большая часть украинцев осознает всю комичность и нелепость происходящего, подразумевая идеологическое воздействие на население Украины". На этом он не ограничился и заявил, что украинские граждане массово отдыхают в оккупированном Крыму, а власть в Киеве "незаконно захватили временщики".

Отметим, что президент Порошенко и Верховная Рады были избраны украинцами на общепризнанных выборах, которые легитимными признала и Москва.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, МИД, Верховная Рада, Порошенко, Лавров
 
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