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Россия попытается повлиять на выборы в Украине – Турчинов

31.07.2018 18:50
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Россия попытается повлиять на выборы в Украине – Турчинов

Россия попытается оказать влияние на итоги предстоящих выборов в Украине. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, передает zi.dn.ua.

По его мнению, дестабилизация ситуации в Украине является одной из приоритетных задач для России на сегодняшний день.

«Сегодня у них один из приоритетов — это внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов», — отметил Турчинов.

Также СНБО не исключает и возможных агрессивных действий против Украины в случае отсутствия необходимых результатов.

«Но мы не исключаем и агрессивных действий против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов», — отметил Турчинов.

Ранее Александр Турчинов заявлял о возможных провокационных действиях России в Азовском море.

Также секретарь СНБО рассказал о работе СБУ после введения формата ООС.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов, Азовское море, СБУ, СНБО, выборы президента, ООС
 
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